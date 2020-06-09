Академик РАН рассказал о влиянии коронавируса на сердце

Коронавирус может спровоцировать различные нарушения в работе сердца, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

«Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Беленкова, можно ожидать увеличения числа вирусных миокардитов, что уже наблюдалось в процессе течения болезни, но есть и отсроченные случаи.

Академик уточнил, что примерно у 45% пациентов, которые лечились в его клинике от коронавируса, наблюдались различные нарушения ритма сердца.

Ранее немецкие ученые выяснили, что коронавирус может проникать в клетки сердца человека и размножаться там, вызывая сбои в сердцебиении.