Эксперт: Хочется, чтобы защита детей в России не ограничивалась «Десятилетием детства»

Защита детей в России не должна ограничиваться «Десятилетием детства», поэтому российские власти принимают множество решений по социальной поддержке семей с детьми, заявила газете ВЗГЛЯД депутат законодательного собрания Петербурга, актриса театра и кино Анастасия Мельникова.

«В России идет «Десятилетие детства». Хочется, чтобы цифры не ограничивали наших действий. Хочется, чтобы стало как в песне: «Пусть всегда будет...». Вот почему наше государство принимает множество решений по социальной поддержке семей с детьми, стремится улучшить условия для развития и воспитания, расширяет инфраструктуру (детские садики, школы разных направлений, кружки, спортивные секции, кванториумы, проекты по поиску и развитию талантливых детей)», – отметила Мельникова.

Она также указала, что в период пандемии внимание к этому вопросу значительно усилилось.

«Запланировано выплатить адресную поддержку в размере 10 тыс. рублей 27 млн семей с детьми (поэтапно получили и получат в ближайшие дни). Заблаговременно стали выплачивать пособия на детей до трех лет, а так же введены новые пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, нуждающихся в такой поддержке. Кроме такого рода прямых мер по-прежнему существует материнский капитал и кредитные каникулы для молодых семей», – добавила актриса.

Кроме того Мельникова напомнила, что для закрепления социально ориентированной политики государства, фиксации его ответственности по поддержке семьи и детства предлагается внести соответствующие поправки в Конституцию России.

Напомним, власти России 1 июня начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей.

В феврале президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции России особого отношения к детям.

Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко заявил, что ситуация с коронавирусом привела к необходимости быстрого введения пособий и выплат для семей с детьми. Поэтому можно говорить, что меры по поддержке семьи и защите детей, которые прописаны в поправках к Конституции, уже реализуются на практике.