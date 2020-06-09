В Кремле оценили отмену ограничений по коронавирусу в Москве

В Кремле не считают «слишком стремительным» снятие ограничений по коронавирусу в Москве, все делается постепенно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле слишком стремительной отмену ограничений по коронавирусу в Москве.

Песков уточнил, что «речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов», передает РИА «Новости».

«В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение. Президент еще в самом начале этой ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано», – сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с Кремлем.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.