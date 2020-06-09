Число занятых в сфере МСП жителей Псковской области в 2020 году вырастет втрое

Власти Псковской области в 2020 году за счет участия в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» намерены увеличить в три раза число граждан, занятых в сфере МСП, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

По его словам, для экономики Псковской области увеличение числа граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, имеет крайне важное значение: региональный бюджет является дефицитным, а рост числа субъектов МСП приводит к увеличению числа рабочих мест и доходов в казну. Чтобы увеличить число таких граждан, власти региона разработали региональный проект «Популяризация предпринимательства» в рамках нацпроекта.

«Количество физлиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Псковской области в прошлом году, когда мы только начали реализацию нацпроекта, составило порядка 130 человек, но уже в 2020 году этот показатель (согласно актуальным расчетным показателям регионального проекта) вырастет в три раза. К сфере бизнеса приобщаться более 300 наших граждан. Этого получится достичь за счет открытия новых бизнес-проектов, а также за счет расширения уже существующих субъектов МСП, выделяя им финансовую поддержку на развитие, в том числе помогая им в заключении экспортных контрактов», – передает ТАСС слова Михеева.

Он также добавил, что в 2020 году Псковская область «вошла в новый режим по самозанятым», что придаст дополнительный импульс для развития МСП на территории региона.

«Это позволит увеличить число людей, которые ведут бизнес легально, то есть предприниматели будут выходить из тени. Таким образом у нас выстроена правильная популяризация ведения бизнеса: его можно и нужно вести открыто и честно, и в этом больше преимуществ, чем его вести в тени. Также рост числа псковичей, занятых в сфере малого бизнеса произойдет и за счет увеличения числа социальных предпринимателей, количество которых растет с каждым годом», – пояснил Михеев.

Чтобы активнее вовлекать жителей региона в сферу малого и среднего предпринимательства, власти Псковской области проводят различные публичные мероприятия для бизнесменов, в том числе, для начинающих. «Интересный пример – совместно с «Опорой России» мы проводили конференцию «Территория бизнеса». Ее цель – пригласить не только действующих предпринимателей, но и людей, которых потенциально можно вовлечь в эту сферу. Мы также активно вовлекаем различные группы: и студенты, и пенсионеры, и молодые мамы, то есть задача – точечно работать с отдельными группами, кто потенциально может заниматься бизнесом. В их числе отставные военные, которые рано выходят на пенсию», – рассказал он.

По словам Михеева, жители региона активнее начинают заниматься бизнесом в том числе благодаря участию в профильных всероссийских конкурсах.

«Один из самых популярных среди начинающих бизнесменов у нас в регионе – это конкурс «Мама-предприниматель». На него приходят девушки, молодые женщины. И для участия им не обязательно быть зарегистрированными как предприниматели. Но если у них есть достойный проект и они хотят заниматься делом, мы им помогаем регистрировать ИП и оказываем меры поддержки», – резюмировал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Структура нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.