Крестный Ефремова прокомментировал ДТП

Актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвыпридется пройти все испытания, что приготовил для него Господь, заявил его друг и коллега Василий Мищенко.

В интервью радио Sputnik Мищенко заявил, что будь он рядом, не позволил бы Ефремову в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль.

«Я одно могу сказать, что случилась беда. Умер человек, его жалко. Конечно, Миша виноват, но не надо мне писать гневные и осуждающие сообщения по поводу Михаила. Он является моим крестным сыном. Он был им и всегда останется, несмотря на испытания, которые ему Господь пошлет. Он все равно для меня останется сыном», – отметил Мищенко.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.