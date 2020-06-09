Россия и Сирия предупредили о вероятности резкой вспышки коронавируса в лагере Рукбан

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию в оккупированном американцами и их союзниками лагере беженцев Рукбан, там может произойти резкая вспышка COVID-19, говорится в совместном заявлении глав межведомственных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

«США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в родные дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. При этом на оккупированных американскими войсками территориях, в районе Эт-Танф и в Заевфратье, сохраняется критическая ситуация, которая усугубляется под влиянием пандемии коронавируса», – передает РИА «Новости» текст документа.

Сохраняются гуманитарные проблемы лагеря беженцев Рукбан, где подконтрольные США боевики «продолжают насильственно удерживать мирных сирийских граждан», отмечается в заявлении.

«Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19», – отмечают штабы.

Напомним, в апреле в заявлении штабов говорилось, что США развязали кампанию по обвинению Сирии в неспособности противостоять коронавирусу.

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