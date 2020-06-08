Газманов и Харатьян поздравили соцработников с профессиональным праздником

В рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе во всех регионах страны волонтеры, в числе которых были известные россияне, провели акцию «Спасибо за близких», поздравив с профессиональным праздником и поблагодарив за работу сотрудников социальных учреждений.

Волонтеры поздравили сотрудников социальных учреждений и домов престарелых, вручая им цветы и памятные подарки. Одновременно публиковались видеопоздравления соцработникам со словами благодарности за их труд. Кроме того, был запущен онлайн-флешмоб, в ходе которого участники публиковали истории в социальных сетях на тему работы социальных работников и их подвигов под хештегами #МыВместе #СпасибоЗаБлизких, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Организаторы рассказали, что в этой акции приняли участие более 1000 волонтеров, в том числе «звездные» – например, Олег Газманов и Дмитрий Харатьян, которые в течение дня развозили товары первой необходимости пожилым, маломобильным людям, то есть, кому это действительно необходимо.

Газманов, в частности, сообщил, что из-за плотного графика он не часто занимается подобными вещами, однако ему это нравится. Он пообещал выделять больше времени на волонтерскую работу.

Заслуженный артист России вместе с участниками движения «Волонтеры-медики» доставил продукты Георгию Мухамедову, 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Ветерану доставили крупы, фрукты, овощи и сладости к чаю.

Напомним, для поддержки работников социальных учреждений, волонтеров, сиделок – всех, кто оказывает помощь нуждающимся, в Конституцию были предложены поправки, касающиеся поддержки волонтерской деятельности и НКО, а также социальных гарантий, которые обеспечивают поддержку незащищенных слоев населения.

Подробно об этих и других поправках любой желающий сможет узнать с 15 июня по 1 июля на специальных информационных точках в своем регионе, в течение просветительской деятельности Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

21 февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтёрских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В рамках этого соглашения волонтеры расскажут гражданам о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании. Ранее более 100 тысяч россиян зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.