Путин поручил разработать механизм снижения волатильности цен на зерно

Президент России Владимир Путин поручил правительству до августа предложить механизм снижения волатильности цен на зерно для производителей муки, следует из текста поручений.

«Представить предложения по вопросам: ... разработки механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей муки. Доклад – до 1 августа 2020 года», – говорится в тексте перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначается премьер России Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил увеличить в этом году объем господдержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 млрд рублей.

«Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение: субсидий производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 млрд рублей, субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования в размере 1,5 млрд рублей; субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 млрд рублей», – говорится в тексте поручений.

Также правительство должно обеспечить увеличение уставного капитала «Росагролизинга» на 6 млрд рублей.

Срок по поручению – 25 июня 2020 года.

Также правительство вместе с органами исполнительной власти регионов должно рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года.

В ходе совещания о поддержке в сельском хозяйстве 20 мая Путин отметил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием. Он дал ряд поручений, в частности, по снижению цен на электричество для малых предприятий агропромышленного комплекса.