Появилось видео спасения застрявшего в окне кота

Спасатели помогли коту, застрявшему в приоткрытом пластиковом окне на шестом этаже в одном из домов Екатеринбурга. Хозяев животного не было дома, сейчас питомец в безопасности.

Жильцы дома на улице Титова заметили в окне кота и вызвали спасателей. В пустую квартиру пришлось спускаться с верхнего этажа. Спасенное животное временно забрали неравнодушные люди, а затем вернули хозяевам, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Чебоксарах спасатели разобрали часть стены в магазине, чтобы достать застрявшего кота.