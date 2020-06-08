Объявлен конкурс в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти

Общественная палата России с 15 июня по 3 июля принимает заявки от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Речь идет об общественных советах при Министерстве энергетики (32 человека), Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (24), Федеральном медико-биологическом агентстве (24), Федеральном агентстве лесного хозяйства (16), Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (32), Федеральном агентстве по недропользованию (36), сообщается на сайте ОПРФ.

Также ведется донабор в общественный совет при Федеральной таможенной службе – девять человек, и отбор общественников для замены выбывших членов советов при Федеральной службе по труду и занятости (1 человек), Министерстве экономического развития Российской Федерации (1), Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (1), Министерстве транспорта Российской Федерации (1).

Для участия в конкурсном отборе требуется пройти авторизацию для входа в личный кабинет на сайте os.oprf.ru; заполнить анкетную форму; прикрепить файл со сканом представления организации, выдвигающей кандидата в состав общественного совета; распечатать и подписать документы.

После этого нужно направить распечатанный комплект собственноручно подписанных документов и оригинал представления выдвигающей организации в ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» посредством почтовой связи, курьерской службы, а также нарочным по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, Аппарат Общественной палаты Российской Федерации до 10 июля 2020 года включительно (на отправляемых конвертах должно указываться: «Конкурс в общественный совет при … (наименование ведомства)»).

Регистрироваться на сайте и вносить изменения в анкету можно с 15 июня по 3 июля 2020 года до 18.00, прием оригиналов документов осуществляется с 15 июня по 10 июля 2020 года включительно.