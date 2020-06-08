Политолог: Акция соратника Навального направлена на срыв голосования по Конституции

Предложение Леонида Волкова – соратника Алексея Навального – о забастовке членов УИК направлена на срыв общероссийского голосования по Конституции, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, социолог, сотрудник агентства МИСИ, эксперт Центра ПРИСП Эдуард Атанов. По его словам, оппозиция, таким образом выступает фактически за лишение граждан избирательных прав.

«Данная акция со стороны радикально настроенных граждан направлена на срыв общероссийского голосования в интересах определенных политических сил. И получается, что «правозащитники» выступают как раз-таки не за обеспечение и защиту избирательных прав граждан, а за их полное лишение, так как в предлагаемых обстоятельствах у граждан, радеющих за свою страну, коих по последним социологическим исследованиям абсолютное большинство, отнимается возможность принять участие в уникальной для российского опыта, демократической процедуре», – сказал он.

Атанов отметил, что, преследуя цель дискредитировать процедуру голосования, оппозиционеры выбрали «в качестве предмета охоты» членов избирательных комиссий – и это вполне объяснимо.

«Члены избирательных комиссий в рамках кампании по конституционным поправкам находятся под пристальным вниманием всех участников процесса и, в особенности несут большую ответственность по закону. То, что мы наблюдаем, процесс запугивания организаторов выборов на местах», – заявил Атанов.

Он заметил, что если есть сомнения в легитимности и чистоте общероссийского голосования, то можно прийти и наблюдать – «такая возможность есть практически у всех желающих».

«Дайте народу выразить свое мнение по важнейшим вопросам, касающимся будущего всей России и каждого гражданина страны в отдельности! Я уверен, что призывы саботировать общероссийское голосование – в чистом виде манипуляция, которую ожидает полный крах. Когда санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах определенно разная, неконструктивные мнения призваны нагнетать недоверие к избирательным комиссиям, создавая точки напряжения в сложившихся обстоятельствах. Определяя себя в качестве правозащитников, большим предательством по отношению ко всему гражданскому обществу со стороны вновь активизировавшихся лиц становится заявлять подобные вещи», – отметил политолог.

Ранее Леонид Волков заявил, что члены УИК должны устроить забастовку во время голосования по Конституции, так как это якобы опасно для их здоровья.

На прошлой неделе в Общественной палате заявили, что предусмотренные меры защиты здоровья во время голосования по поправкам в Конституцию носят абсолютно исчерпывающий характер.

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