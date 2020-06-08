Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

Гонка за «сокровищами Фенна» в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка 10 лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщил телеканал CNN.

В поисках «сокровищ Фенна» приняли участие тысячи энтузиастов, несколько из них погибли во время экспедиций, пока наконец сам хозяин клада объявил, что сокровища найдены, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги», – говорится в заявлении Фенна.

Также в интервью газете Santa Fe New Mexican он сообщил, что неизвестный кладоискатель «с Востока» подтвердил свою находку фотографией сокровищ.

Подсказки для участников были туманными. В одной из них говорилось, в частности: «Поставьте их в дом Брауна – там нет места для покорных».

По словам самого Фенна, он спрятал клад, чтобы побудить людей к исследованию природы и дать им надежду во время «Великой рецессии», начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.

В сундуке находились золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни.

Напомним, в 2019 году состоялась первая подводная экспедиция в новейшей российской истории. Крымские археологи изучали затонувшие объекты материальной культуры в акватории Сирии.