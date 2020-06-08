Юрист указала на неравенство российских и иностранных аудиовизуальных сервисов

Взгляд
8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
Разделы

Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Иван Кожедуб не гнался за рекордами, но ему действительно невероятно везлоФото: Вельяшев Борис/ТАСС
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Каким чудом Кожедуб остался жив в своем первом же воздушном бою и верна ли легенда, что знаменитому асу приходилось сбивать даже американские истребители? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем люди сбиваются в стаи

Герман Садулаев, писатель, публицист
В большинстве своем люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Какой протекционизм нужен России

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Экологическая катастрофа в Норильске: главное

    Крупнейшие штрафы за разливы топлива

    США − полицейское государство

      Перейти а раздел…

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?
          • Отличная

          • Хорошая

          • Удовлетворительная

          • Плохая

          • Ужасная

          Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
          • Традиционный на избирательном участке

          • Онлайн-голосование через интернет

          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни
              Путин: Россия выдержала испытание коронавирусомСоловьев оценил перепалку между Пауэллом и ТрампомВ ФРГ ответили на обвинение в «предательстве Европы» ради «Северного потока – 2»В Совфеде предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
              Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в МосквеПутин присвоил Захаровой высший дипломатический рангНа Украине заявили о способности США «ударить» по СибириКадыров поможет 207 женихам выкупить невест
              Задержанный при штурме в Москве стрелок скончалсяСтало известно об увольнении ответственных за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеров ГазпромаПроспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа ФлойдаВ Кремле прокомментировали ситуацию вокруг программы «Бесогон ТВ»

              Главная тема


              Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

              авиакатастрофа в донбассе


              США отказались предоставить дополнительные данные о «запуске ракеты» по MH17

              «лени стало много»


              «Союз женщин России» пожаловался на жеманных мужчин

              жизнь за границей


              Мостовой оценил слова Кузнецовой о «деградации уехавших из Рашки»

              Видео

              Старый свет


              Выборы в США разделили Европу на два лагеря

              символ благополучия


              Коронавирус разбил витрины американской мечты

              высылка дипломатов


              Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

              древняя вражда


              В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

              Погромы в Америке


              Игорь Мальцев: В западном мире идет спецоперация по захвату власти

              Биологическая угроза


              Геворг Мирзаян: Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

              Механизм саморазрушения


              Илья Переседов: В США творится большевистский обман

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?

              Юрист указала на неравенство российских и иностранных аудиовизуальных сервисов

              8 июня 2020, 15:52

              Текст: Мария Бобылева

              Версия для печати

              Основной проблемой урегулирования аудиовизуальных сервисов является неравенство иностранных и российских АВС, заявила директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, рассказав о способах воздействия на АВС со стороны национальных регуляторов в зарубежных странах.

              В понедельник состоялось заседание комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. Эксперты обсудили вопросы и проблемы российского законодательства в сфере работы аудиовизуальных сервисов, сложившуюся правоприменительную и судебную практику в области распространения аудиовизуального контента, а также особенности и подходы регулирования в других странах.

              «Если говорить о тех проблемах, которые сейчас существуют в урегулировании аудиовизуальных сервисов, то это неравенство иностранных и российских АВС. Во всех странах проблема распространения юрисдикции государства на деятельность иностранного АВС так или иначе рассматривается и предлагаются варианты, чтобы на территории страны появился субъект, с которым можно было бы взаимодействовать для обеспечения требований законодательства», – заявила Дупан, слова которого приводит ФедералПресс.

              При этом она отметил, что «сейчас прав у иностранных АВС зачастую больше, потому что у российских больше обязанностей, и спросить с российского АВС проще, чем с иностранного». Поэтому, по ее словам, нужно решить вопрос о том, как уровнять их в обязанностях. «Отсутствие какого-то внятного представительства на территории России и финансовые вопросы, и налогообложение не контролируется так, как контролируется российский сервис», – указала Дупан.

              Еще одним важным вопросом она назвала принуждение к исполнению судебных актов. «Как бы хорошо мы не посчитали пользователей и не обязали иностранные компании выполнять законы, если не будет реальных мер принуждения, компаниям будет сложно исполнять судебные, административные акты. Что делается в других странах, чтобы включить АВС в сферу действия юрисдикции государства? Во-первых, разрабатываются специальные критерии сервисов в государстве. Понятно, что наличие головного офиса – это критерий для того, чтобы распространять сервис законно. Но у многих иностранных компаний не только головного офиса, даже представительства здесь нет. Поэтому требуются дополнительные критерии. Например, использование спутниковой или иной линии связи, расположенной в государстве», – добавила эксперт.

              Она привела в пример Европеу, «которая традиционно регулирует АВС достаточно подробно». «Есть целая директива об АВС. Она подверглась существенным изменениям в рамках урегулирования в 2018-2020 году, и основной акцент как раз был сделан на том, как контролировать АВС на территории стран Евросоюза. Разработаны критерии для применения надлежащей юрисдикции. Государство, под юрисдикцию которого попадает тот или иной АВС должно контролировать, чтобы и на территории других государств этот сервис исполнял требования контрольных органов. Отдельно устанавливаются требования для АВС и для обмена видео. Эта схема подробно прописана в директиве и гарантирует, что все вещательные организации, которые оказывают влияние на аудиторию на территории ЕС попадают под действие директивы, даже если они не созданы в ЕС», – заключила Дупан.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............