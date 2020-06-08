Подозреваемого в убийстве подростка и ранении еще пятерых задержали в Забайкалье

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, по версии следствия, напал с ножом на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, один человек был убит, еще пятеро госпитализированы.

«8 июня в полицию поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный напал на группу подростков в поселке Первомайский Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, еще пятеро человек госпитализированы. В результате оперативно- разыскных мероприятий подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения», – передает ТАСС слова Волк.

Как отметила представитель МВД, подозреваемым в убийстве и причинении вреда здоровью является ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.