Жителей Петербурга отдали под суд за приготовление шашлыка на Вечном огне

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8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Зачем люди сбиваются в стаи

Герман Садулаев, писатель, публицист
В большинстве своем люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...

Какой протекционизм нужен России

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

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              Жителей Петербурга отдали под суд за приготовление шашлыка на Вечном огне

              8 июня 2020, 13:38

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении шашлыка на Вечном огне в Санкт-Петербурге, дело рассмотрит суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

              «Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления... осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

              По версии следствия, 24 мая обвиняемые пришли на место захоронения и надмогильного сооружения «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», где использовали пламя вечного огня для приготовления пищи на шампурах.

              После вручения указанным лицам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

              Напомним, в 2018 году сжигавшего цветы на Вечном огне задержали в Петербурге.


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