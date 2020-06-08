Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В топ-3 регионов вошли субъекты России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств, сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Республику Саха (Якутия), Санкт-Петербург и Чеченскую Республику.

Так, в Республике Саха (Якутия) организованы дополнительные инфекционные койки на базе одного из общежитий СВФУ. Всего в регионе развернуты 1523 койки.

Мобильный госпиталь, развернутый на Чаяндинском месторождении, будет доставлен в столицу региона и начнет использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также организовано поступление в регион трех новых автомобилей скорой медицинской помощи. Биотехнологи разрабатывают препарат для профилактики осложнений от COVID-19.

В Санкт-Петербурге в здании поликлинического отделения №42 оборудованы палаты для больных (240 койко-мест), реанимационный комплекс на 12 коек. Всего в регионе создано 10 тыс. коек. Городская больница Святого Георгия объявила о приеме доноров, которые перенесли коронавирус. Также организована разработка новой логистической схемы для транспортировки тестов на коронавирус.

В Чеченской Республике организовано перепрофилирование медучреждений в поселке Алды на 350 мест; реконструкция бывшего здания Клинической больницы №1 под лечение коронавирусных пациентов на 350 человек. Всего в регионе развернуто 1860 койко-мест. В регион доставлена медицинская помощь от ОАЭ: противочумные комбинезоны, перчатки, маски, бахилы, антибактериальные средства, салфетки, а также тесты на антитела к коронавирусу.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Москву, Московскую область и Ленинградскую область.

В Москве 6 июня открылся ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь», попасть на ярмарку можно при соблюдении действующих в Москве правил. Также с 6 июня открыты храмы РПЦ. Идет подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию в электронном режиме. Через две-три недели московские больницы, перепрофилированные для лечения коронавируса, начнут работать в обычном режиме. С 1 июня открыты ранее закрытые вестибюли пяти станций метро. На портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть степень загруженности столичных парков и мест отдыха.

В Московской области верующим разрешено участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во внебогослужебное время. Кладбища разрешено посещать при соблюдении санитарных правил. Пассажиры общественного транспорта снова могут оплатить проезд банковской картой. ЗАГСы вернулись к прежнему графику работы. Предусмотрена разработка стандарта для открытия парикмахерских. С 8 июня возобновляется плановая госпитализация в стационарные отделения больниц Московской области.

В Ленинградской области ограничительные меры продлены до 14 июня. С 1 июня началась вакцинация и прием в поликлиниках в «зеленой» зоне; в «красной» зоне разрешены индивидуальные занятия и тренировки в кружках дополнительного образования и спортивных секциях. Переход Тихвинского района из второй – в третью («зеленую») зону; переход Выборгского района в «желтую» зону из «красной».

Разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для поступления в образовательные организации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил главам районов «зеленой» зоны, проверить, чтобы все бани начали работать, поскольку летом начинаются плановые отключения горячей воды в жилых домах. С 15 июня планируется снять запрет на свободное посещение лесов.

В разделе «Меры поддержки медицинского персонала» отмечены Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика.

Так, в Ненецком автономном округе из окружного бюджета предусмотрены выплаты для дезинфекторов, осуществляющих обработку помещений, транспортных средств, подверженных заражению новой коронавирусной инфекцией – 28,8 тыс. рублей, врачей-специалистов и среднего медицинского персонала иных профильных подразделений, непосредственно участвующих в оказании помощи инфицированным пациентам – 65 тыс. 438 и 32 тыс. 719 рублей.

В Вологодской области медикам, работающим с коронавирусной инфекцией, увеличат выплаты в два раза и расширят перечень категорий получателей доплат.

В Кабардино-Балкарской Республике медицинским работникам госпиталей особо опасных инфекций установлены ежемесячные региональные выплаты стимулирующего характера на период борьбы с новой коронавирусной инфекцией в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

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