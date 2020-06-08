В Краснодарском крае зарегистрированы 253 льготные ипотеки жилья

По состоянию на 1 июня управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировало 253 льготные ипотеки. Из них 180 договоров участия в долевом строительстве, 29 соглашений об уступке прав по договорам долевого участия, 44 права собственности на основании договора купли-продажи.

«Пакеты документов с использованием ипотеки с господдержкой – на особом контроле в Управлении. Первая льготная ипотека была зарегистрирована Росреестром Краснодарского края в начале мая. И сейчас становится очевидным рост активности участников этого процесса – кредитных организаций, застройщиков, граждан, приобретающих квартиры в новостройках», – передает официальный сайт Краснодарского края слова руководителя управления Росреестра по Краснодарскому краю Александра Долгова.

Приобрести жилье по госпрограмме можно в новостройках, сумма кредита не может превышать 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Подать заявку на получение кредита можно до 1 ноября этого года.

Напомним, за январь-апрель в крае сдано 601,1 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. Это 79 домов – более 13,5 тыс. квартир. Объем ввода такого жилья увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в соответствии с целями нацпроекта «Жилье и городская среда».