В Москве ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе будет от 26 до 28 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 16 градусов. Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла, ночная - от 13 до 18 градусов, передает ТАСС.