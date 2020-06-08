Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию

Двое российских дипломатов, которых власти Чехии объявили персонами нон грата, покинули Чешскую Республику, сообщила представитель МИД страны Мариана Вернерова.

Она подтвердила, что «двое российских высланных дипломатов вечером покинули Чешскую Республику», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Prima News.