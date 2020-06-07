В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 18 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако местами возможна гроза. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1 м/с, при грозе – порывистый следует из данных на сайте Росгидромета.

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