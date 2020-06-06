Лидеры России трех сезонов конкурса объединились на онлайн-встрече клуба «Эльбрус»

Взгляд
6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольстваФото: Vaclav Salek/Global Look Press
МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              Лидеры России трех сезонов конкурса объединились на онлайн-встрече клуба «Эльбрус»

              6 июня 2020, 22:41

              Текст: Антон Никитин

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              Участники конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» –присоединились к онлайн-встрече клуба Лидеров России «Эльбрус», обсудив образовательные программы клуба, участие в акции взаимопомощи #МыВместе и подготовку к восхождению на Эльбрус.

              Почетными спикерами встречи стали: первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России», член Совета Клуба «Эльбрус» Сергей Кириенко; заместитель министра финансов России, наставник конкурса «Лидеры России», член Совета Клуба «Эльбрус» Михаил Котюков; заместитель министра здравоохранения России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Салагай; заместитель министра энергетики России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Павел Сорокин; губернатор Амурской области, участник конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Василий Орлов; генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров; председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко; председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 годов, директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России Татьяна Дьяконова; победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, реаниматолог в больнице «Коммунарка» Дмитрий Атаманов; победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» имени Афанасьева Юрий Зобов; победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, руководитель направления оценки конкурса Вероника Прищепа; победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, предприниматель, член Общественной палаты России Евгения Дмитриева; член рабочей группы экспертов конкурса «Лидеры России», директор по консалтингу TalentQ Юлия Синицына; финалистка конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, коммерческий директор ООО «Сфера» Анжелика Куминова, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко обратился к участникам со вступительным словом:

              «Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба «Эльбрус», но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. На мой взгляд, это очень важный пример, который мы сейчас видим не по учебникам истории, а прямо на наших глазах. Пример, который показывает, что значит лидерство в условиях неопределенности. В стране есть очевидный лидер, пользующийся доверием большинства людей и способный брать на себя ответственность – это президент. Если у управленца есть время и необходимые данные для принятия решения, то никакого искусства управления не требуется. А мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Это очевидный вызов, с которым столкнулись сегодня все страны мира. В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами, что спасать? Людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей. Дальше самыми ключевыми были: героизм врачей, колоссальная работа для промышленности и для всех управленцев, – отметил Сергей Кириенко. –  Я убежден в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В России ответом на эпидемию стал проект МыВместе. И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба Эльбрус, всем победителям, финалистам, участникам проекта «Лидеры России» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство. Мы с вами не раз говорили о том, что первая вещь, с которой начинается лидерство – это ощущение причастности, это понимание, что общая проблема – это моя проблема, я готов стать частью решения и взять на себя ответственность. У очень многих из тех, кто включился в этот проект, никакой формальной обязанности не было: «я считаю, что я не могу в такой момент быть в стороне, я считаю, что я сопричастен, это моя ответственность». Именно в таких экстремальных ситуациях и проверяется тот, кто находит причины, почему ему спокойнее отсидеться дома, и тот, кто для себя принимает решение вне зависимости от своей ответственности по основному месту работы постараться сделать что-то дополнительное, задать себе вопрос: «А что еще я могу сделать?» Поэтому я вам всем за это хочу сказать огромное спасибо».

              В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры России» совершили символическое восхождение на высшую точку России – гору Эльбрус. И создали Клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции Клуба.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что сегодня в Клубе «Эльбрус» уже 229 человек, 14 активных проектов и 22 тыс. вовлеченных в них людей в 50 регионах страны.

              Экосистема Клуба дает возможность участникам реализовывать социальные проекты по всей стране, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч.

              В 2019 году Клуб инициировал образовательные программы для Лидеров: «Харизма и Содержание» и «Сервис-дизайн». В 2020 году уже на базе Мастерской управления «Сенеж» Клубом были разработаны несколько специальных программ для финалистов и победителей конкурса «Лидеры России».

              Социальные проекты Клуба: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Программа «Наставничество». Программы нетворкинга для «Лидеров России»: «Деловое сообщество», «Завтрак с наставником», «Восхождение на Эльбрус».

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