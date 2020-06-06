Захарова предупредила о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии

Москва предпримет ответные меры после высылки двух российских дипломатов из Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Заявили о высылке о двух российских сотрудников из загранучреждения. <...> Но, конечно, будут ответные меры. Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством (с Чехией), не может быть другого решения», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы квалифицировали это как и недружественный, и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок», – подчеркнула Захарова, отметив, что Москва на протяжении последних лет очень активно выстраивала отношения с Прагой в гуманитарной, экономической и политической сферах. Однако Прага намеренно наносит удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества.

«Удар наносится целенаправленно по целому ряду направлений. <...> Вы помните эту антигуманную историю, связанную с памятником Коневу, которая усугубилась в преддверии юбилея. Вот эти все мифы относительно появления неких ядов, которые якобы провозили представители российских загранучреждений, и многое-многое другое – похабное, пошлое, отвратительное», – пояснила дипломат.

Напомним, в пятницу два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркивала, что информация о привозе яда российским дипломатом является провокацией.

Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми Прагой мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД России указали, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о позоре чешской контрразведки, который Прага прикрывает скандалом с Россией.