ЦИК принял 30 тыс. заявок от желающих участвовать в онлайн-голосовании по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала число принятых на данный момент заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к Конституции с помощью дистанционного электронного голосования.

«С 5 июня начался сбор заявлений. По состоянию на 15.00 сегодняшнего дня принято 61 тыс. 518 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. Несмотря на то, что только второй день идет сбор заявлений, все довольно активно», – приводит ТАСС слова Памфиловой. Она добавила, что о желании проголосовать вне помещения для голосования пока заявили 4 тыс. 970 граждан по всей стране.

Памфилова уточнила, что еще 31 тыс. 575 заявлений поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования.

Кроме того, ЦИК принял 28 тыс. 959 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы, а еще 984 заявления – от жителей Нижегородской области. Ранее в столичной мэрии сообщали, что такие заявки подали уже более 65 тыс. жителей Москвы. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Напомним, ЦИК на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.