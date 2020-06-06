«Лидеры России» трех сезонов провели онлайн-встречу клуба «Эльбрус»

Взгляд
6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

Чешские спецслужбы долго не знали, что делать с доносом из российского посольстваФото: Vaclav Salek/Global Look Press
МИД России пообещал жестко отреагировать на высылку из Праги двух российских дипломатов. Оно и немудрено – Прага фактически разрушила их карьеру, несколько недель мусоля фантастическую версию о «ввозе рицина в Чехию для убийства чешских политиков». Как рассыпались абсурдные версии чешских спецслужб – и почему Праге понадобилось их придумывать?  Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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              «Лидеры России» трех сезонов провели онлайн-встречу клуба «Эльбрус»

              6 июня 2020, 20:59

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              В онлайн-встрече приняли участие 360 участников конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Почетными спикерами встречи стали первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России», член совета клуба «Эльбрус» Сергей Кириенко, замминистра финансов, наставник конкурса «Лидеры России», член совета клуба «Эльбрус» Михаил Котюков, замминистра здравоохранения, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Салагай, замминистра энергетики, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Павел Сорокин, губернатор Амурской области, участник конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Василий Орлов, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие, говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Обращаясь к участникам с приветственным словом, Сергей Кириенко отметил: «Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба «Эльбрус», но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. Если у управленца есть время и необходимые данные для принятия решения, то никакого искусства управления не требуется. А мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Это очевидный вызов, с которым столкнулись сегодня все страны мира. В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами, что спасать? Людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей. Дальше самыми ключевыми были: героизм врачей, колоссальная работа для промышленности и для всех управленцев».

              «Я убежден в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В России ответом на эпидемию стал проект МыВместе. И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба «Эльбрус», всем победителям, финалистам, участникам проекта «Лидеры России» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента.

              Татьяна Дьяконова, победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития, в свою очередь, отметила, что «новое время принесло ясное понимание того, что ушли в прошлое времена, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали лишь от государства». Кроме того, Татьяна рассказала об участии Лидеров России в акции #МыВместе и акцентировала внимание на том, что в новых реалиях Лидеры должны привносить свежие идеи и действия, опираясь на свой управленческий опыт и активную жизненную позицию.

              В акции #МыВместе приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» из 30-ти регионов страны. Так, Лидеры России создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводят на бесплатной основе онлайн-занятия, вебинары и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство по шитью масок и онлайн-платформу для реабилитации и восстановления пациентов, перенесших коронавирус, помогают старикам в отдаленных деревнях, организуют акции сдачи крови, оказывают бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работают на передовой в «Коммунарке», собирают игрушки для больниц и детских домов.

              В частности, Олег Салагай рассказал о работе Министерства здравоохранения в период пандемии и отметил работу Дмитрия Атаманова, врача-реаниматолога в «Коммунарке», который трудится на передовой.

              Во время онлайн встречи клуба Лидеров России «Эльбрус» губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о присоединении области к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: «В целях эффективной организации работы регионального штаба акции, созданного на базе регионального исполкома ОНФ, была изначально выбрана модель 3-секторного взаимодействия. Мы постарались объединить усилия некоммерческих организаций, бизнеса и власти в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и оказании помощи амурчанам старше 65 лет и маломобильным гражданам. С первых дней работы волонтерского штаба в него вошли представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Общероссийского народного фронта, отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области, команды «Молодежки ОНФ», Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области и их ряды постоянно пополняются новыми неравнодушными людьми, добровольцами и предпринимателями. Заслуживает внимания и тот факт, что у амурских волонтеров акции #МыВместе появились партнеры и за рубежом. Так, известная в нашей области предприниматель из КНР Ли Лихуа подарила добровольцам более 5 тыс. медицинских масок и передала 150 тыс. рублей в поддержку работы штаба акции. Кроме того, с 10 апреля в Амурской области в рамках акции #МыВместе дан старт всероссийскому проекту «Тележка Добра». В восьми супермаркетах, популярных в Благовещенске торговых сетей, были установлены тележки, куда любой желающий может положить оплаченные продукты длительного хранения».

              Подводя итоги участия «Лидеров России» в акции #МыВместе, Татьяна Дьяконова отметила, что ценности – это основа, на которой выстраивается наше сообщество. И члены клуба «Эльбрус» проявили себя неравнодушными и проактивными людьми, которые объединились в сообщество для постоянного развития, общения и для того, чтобы вместе делать добрые дела по всей стране.


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