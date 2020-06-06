Бэнкси опубликовал рисунок на тему положения чернокожих в США

Британский художник Бэнкси создал рисунок, посвященный положению темнокожего населения в США. Фото своей последней работы «король стрит-арта» разместил в Instagram.

На рисунке изображена прислоненная к стене фотография наподобие тех, которые ставят в память об умерших, но вместо лица на ней черный силуэт. Перед снимком стоят несколько погасших свечек и одна большая свеча, которая продолжает гореть. Ее пламя уже перекинулось на висящий выше на стене американский флаг, передает ТАСС.

В карусели фотографий Бэнкси разместил текст, сравнив нынешнее положение темнокожего населения с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше, где живут белые, прорвало трубу.

«Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя», – написал художник.

«Это проблема белых. И если белые люди ее не решат, кто- нибудь должен подняться наверх и высадить дверь», – подытожил Бэнкси, который по такому случаю поменял фото своего профиля в соцсети на заставку черного цвета.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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