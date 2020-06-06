Ремесло возразил Плющеву по поводу реакции СМИ на оскорбление Навальным ветерана

Юрист Илья Ремесло поспорил с журналистом «Эха Москвы» Александром Плющевым, который считает, что тема с оскорблением блогером Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны «не взлетает». Ремесло напомнил, что в СМИ появились сотни публикаций, а соцсети наводнили тысячи сообщений с критикой в адрес Навального.

В субботу юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло возразил журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву по поводу отклика на оскорбление блогером Алексеем Навальным ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко.

«Журналист с пониженной социальной ответственностью Плющев @PlushevChannel, знаменитый главным образом своими дебильными ужимками на камеру и слишком длинным языком, почему-то уверен, что тема с оскорблением Навальным ветерана ВОВ «не взлетает», – пишет Ремесло в своем Telegram-канале.

Юрист отметил, что появились тысячи публикаций в соцсетях, «сотни сообщений в СМИ, десятки сюжетов телеканалов». «Лично я дал 10 интервью федеральным телеканалам, и завтра как раз пойду давать очередной комментарий. Я уж не говорю о выступлениях множества различных известных людей, ветеранов ВОВ. Тему игнорят только помойки типа той, где ты работаешь. И я не удивлен, что игнорят – таким как вы, плевать на ветеранов и их достоинство», – пишет Ремесло.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Ремесло попросил прокурора Москвы Дениса Попова и главу СК Александра Бастрыкина проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

«С человеческой точки зрения поступок Навального – это подлость. А с правовой точки зрения – явное нарушение закона. Подавляющее большинство нормальных людей выступает за то, чтобы слова Навального, адресованные ветерану Великой Отечественной войны, получили должную оценку», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.