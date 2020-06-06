ОПЕК обяжет не выполнившие сделку страны дополнительно сократить добычу в июле-сентябре

ОПЕК предпишет странам, не сократившим добычу на 100% от утвержденного в апреле плана, полностью выполнить обязательства в течение июля-сентября, говорится в проекте коммюнике.

«Согласие с принципом компенсации участвующими странами, которые не смогли достичь полного (100%) выполнения обязательств в мае и июне 2020 г., путем последующего сокращения добычи в июле, августе и сентябре 2020 г. в дополнение к их уже согласованной квоте для этих месяцев», – передает ТАСС проект документа.

Кроме того, в коммюнике отмечается, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца декабря 2020 года.

Напомним, в пятницу представитель одной из организаций заявил, что в субботу, 6 июня, планируется провести сразу две встречи: сначала стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+.

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