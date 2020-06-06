Путин призвал выходить из режима ограничений «спокойно, но как можно быстрее»

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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

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              Путин призвал выходить из режима ограничений «спокойно, но как можно быстрее»

                 6 июня 2020, 16:05
              Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознано. Такое мнение он высказал в субботу на встрече с деятелями культуры.

              «Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее», – передает ТАСС слова президента.

              Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...».

              «Хорошие слова, – сказал Путин. – Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это».

              Российский лидер отметил также, что все хотят, чтобы учреждения культуры начали работать в полном объеме.

              «Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах», – передает РИА «Новости» ответ Путина на реплику художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который предложил перевести «паузу» для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности.

              «Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все», – добавил президент.

              По его словам, Россия подойдет к снятию ограничений из-за коронавирусной инфекции и открытию учреждений культуры быстрее, если все будут дисциплинированными.

              «Мы тем быстрее к этому подойдём (снятию карантинных ограничений), чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы – коронавирусной инфекции. Все дело идет к тому, что мы выходим постепенно из этого»,- сказал Путин на встрече с деятелями культуры.

              Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила тем временем, что надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России будет развиваться так же, как сейчас.

              «Мы очень надеемся, что эта ситуация [с коронавирусом] будет идти так, как идет, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить, <...> но только при полном и безукоризненном исполнении всех сегодняшних требований всеми нашими согражданами», – сказала она.

              Путин, в свою очередь, заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.

              «Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации (ограничений) как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», – сказал президент России.

              Путин отметил, что здоровье и жизнь граждан при снятии ограничений из-за коронавируса по работе учреждений культуры не должно быть излишней забюрокраченности.

              «Здоровье и жизнь наших граждан на первом месте, эту безусловный приоритет, безусловная ценность. Единственное, о чем мы все просим - чтобы не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений, чтобы мы исходили из реалий сегодняшнего дня и из возможной перспективы развития ситуации по позитивному сценарию», – сказал Путин.

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