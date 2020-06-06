Путин призвал выходить из режима ограничений «спокойно, но как можно быстрее»

Президент Владимир Путин считает, что выходить из режима ограничений необходимо спокойно и осознано. Такое мнение он высказал в субботу на встрече с деятелями культуры.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее», – передает ТАСС слова президента.

Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...».

«Хорошие слова, – сказал Путин. – Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это».

Российский лидер отметил также, что все хотят, чтобы учреждения культуры начали работать в полном объеме.

«Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах», – передает РИА «Новости» ответ Путина на реплику художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который предложил перевести «паузу» для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности.

«Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все», – добавил президент.

По его словам, Россия подойдет к снятию ограничений из-за коронавирусной инфекции и открытию учреждений культуры быстрее, если все будут дисциплинированными.

«Мы тем быстрее к этому подойдём (снятию карантинных ограничений), чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы – коронавирусной инфекции. Все дело идет к тому, что мы выходим постепенно из этого»,- сказал Путин на встрече с деятелями культуры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила тем временем, что надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России будет развиваться так же, как сейчас.

«Мы очень надеемся, что эта ситуация [с коронавирусом] будет идти так, как идет, и алгоритмы, тенденции мы сможем сохранить, <...> но только при полном и безукоризненном исполнении всех сегодняшних требований всеми нашими согражданами», – сказала она.

Путин, в свою очередь, заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.



«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации (ограничений) как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», – сказал президент России.

Путин отметил, что здоровье и жизнь граждан при снятии ограничений из-за коронавируса по работе учреждений культуры не должно быть излишней забюрокраченности.

«Здоровье и жизнь наших граждан на первом месте, эту безусловный приоритет, безусловная ценность. Единственное, о чем мы все просим - чтобы не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений, чтобы мы исходили из реалий сегодняшнего дня и из возможной перспективы развития ситуации по позитивному сценарию», – сказал Путин.

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