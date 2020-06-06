Деятели культуры рассказали о важности упоминания русского языка в Конституции

В поправках к Конституции, где русский язык обозначается как общенациональный, также говорится о том, что языки народов России не менее важны. Об этом во время встречи президента Владимира Путина с деятелями культуры заявили директор историко-литературного музея «Михайловское» Георгий Василевич и библиотекарь из Бурятии Людмила Гармаева.

В субботу директор государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич поддержал принятие поправок в Конституцию. Об этом Василевич заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с деятелями культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка. Встреча проходила в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Кстати, еще один интересный момент. Вы уже сказали о поправках к Конституции, где русский язык обозначается как общенациональный. Там же говорится о том, что языки народов России не менее важны, они сохраняются, и это очень по-пушкински. Очень по-пушкински, поскольку мы все знаем стихотворение «Памятник», и там есть строки: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык...», – сказал Василевич во время общения с президентом.

В своем вступительном слове президент заявил, что русский язык объединяет все народы России и является основой национальной идентичности. «Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – сказал Путин.

В конституционной поправке к ст. 68 говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

В ходе встречи также выступила директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмила Гармаева. Она сказала, что «язык – это то, что скрепляет русский народ как внутри себя, так и с другими народами мира». «Ведь на русском языке за пределами России говорит почти 100 миллионов человек, это еще 2/3 населения страны. Разумеется, защита этого наследия должна быть закреплена в Конституции», – сказала Гармаева.

Она добавила, что «на наш взгляд не помешало бы и обезопасить язык и от перевода на латиницу, что стало грустным трендом послесоветского развития стран СНГ и даже Европы».

В начале недели президент подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.

В субботу в столице Бурятии Улан-Уде открылось новое здание Национальной библиотеки стоимостью более 600 млн рублей. Об этом в ходе встречи сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Здесь хранится более 1 млн книг, в том числе памятники письменности Востока... Здесь установлены современные сканеры, которые позволяют оцифровать фонды, не нанося ущерба книгам, создан краеведческий фонд, содержащий более 130 тыс. экземпляров, в том числе издания на бурятском языке», – сказал Цыденов.

Президент отметил, что по имеющейся у него информации, на ремонт библиотеки был выделен 1 млрд рублей. «Где 400 млн?» – поинтересовался Путин. «Вы абсолютно точные цифры называете. Нам еще предстоит реконструкция старого здания, но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали», – пояснил Цыденов.

Как сообщает ТАСС, строительство нового корпуса Национальной библиотеки Бурятии, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию, велось с 2016 года по федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма». В новом шестиэтажном корпусе разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, музыкальная гостиная, отдел литературы по искусству, центр доступа к социально-значимой информации, сектор оцифровки и отдел редкой книги.