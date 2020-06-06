Путин поправил главу Бурятии относительно стоимости здания национальной библиотеки

Президент Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.

«Сегодня открывается знаковый для республики объект – новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 млн рублей. Расширены площади», – передает РИА «Новости» слова Цыденова на встрече президента с деятелями культуры.

Путин отметил, что был выделен 1 млрд рублей.

«По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» – спросил Путин.

Глава Бурятии ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», – сказал Цыденов.

Заслушав выступление директора Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмилы Гармаевой, глава государства назвал очень важным и символичным трепетное отношение в этом учреждении и к русскому, и к бурятскому языку, к общей истории и культуре.

Президент заявил, что обычаи и языки каждого этноса в России являются бесценным богатством страны.

«Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. В этом величие и сила России – в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса – это абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг – сохранять и преумножать его», – передает ТАСС слова Путина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД