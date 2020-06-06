Путин потребовал учесть работу учреждений культуры в плане восстановления экономики

Президент Владимир Путин уверен, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы», – передает ТАСС слова главы государства на встрече с деятелями культуры, которая проходит в формате видеоконференции.

Путин потребовал: «Обязательно нужно учесть в нем [плане восстановления экономики] и вопросы деятельности учреждений культуры».

Напомним, во вторник Путин заявил на совещании, посвященном плану восстановления экономики России, что «экстраординарная ситуация», связанная с коронавирусом, «оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов». В связи с этим глава государства призвал «подготовить предложения по их уточнению».

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