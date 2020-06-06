Жители Дагестана пытались отбить у полицейских застрелившего сына мужчину

Жители дагестанского Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего своего сына, считая того невиновным, сообщила представитель МВД по республике.

В соцсетях распространили видеоролик, на котором полицейская машина перевозит жителя Буйнакска, подозреваемого в убийстве сына, из ИВС в СИЗО, но его родственники пытаются этому помешать. До этого подозреваемый сознался, что его 41-летний сын-наркоман набросился на него с ножом, и поэтому мужчине пришлось выстрелить в ответ. Видео с признательными показаниями было опубликовано на официальном аккаунте МВД по республике в Instagram.

«Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его (подозреваемого) можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство, и попытались препятствовать правосудию», – передает РИА «Новости» представителя МВД.

По ее словам, каких-либо мер в отношении родственников не предпринималось.