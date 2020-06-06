ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Среди актуальных мер по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения отмечается расширение в Свердловской области на специальных площадках практики изоляции бессимптомных больных COVID-19. Также отмечается, что практика временной изоляции жителей, у которых коронавирус протекает бессимптомно, показала свою эффективность и будет при необходимости расширяться. На данный момент к работе привлечены площадки в Екатеринбурге, Серове, Красноуфимске и Первоуральске.

Московский НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по экспериментальной методике с применением гипербарической оксигенации (доставке кислорода в плазму при повышенном давлении).

В Мурманской области преподаватели получат более 19 млн в виде выплат за проведение ЕГЭ в условиях COVID-19. Дополнительные выплаты врачам и медперсоналу произведены в Ненецком автономном округе и Нижегородской области. В свою очередь алтайский филиал РАНХиГС выделил 10 грантов на бесплатное обучение детей медработников, сражающихся с коронавирусом. А в Карачаево-Черкессии ИСК «Кубанское» направила в медицинские организации региона партию средств индивидуальной защиты.

В Якутии жители могут пройти дистанционно краткосрочные обучающие курсы на базах профессиональных образовательных организаций. Сроки обучения зависят от программ обучения и рассчитаны на период от 18 до 432 часов.