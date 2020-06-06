Эксперт рассказал о защищенности электронного голосования технологией блокчейн

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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...

Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

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              Эксперт рассказал о защищенности электронного голосования технологией блокчейн

              6 июня 2020, 13:50

              Текст: Андрей Резчиков

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              «При должной организации и программном обеспечении электронное голосование защищено в лучшей степени, чем классические формы с избирательными участками, бюллетенями», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов о предстоящем электронном голосовании по правкам к Конституции. Такой вид голосования состоится в Москве и Нижнем Новгороде.

              «Москва уже имеет опыт электронного голосования в качестве эксперимента на нескольких участках. Но и уровень цифровизации в Москве очень высокий. Особенно это продемонстрировала история борьбы с пандемий, когда многие услуги, платежи, общение с госорганами проходили через новые средства электронной коммуникации и доставки», – напомнил политолог.

              В то же время не все регионы, с точки зрения организации электронного голосования, могут развернуть в данный момент подобную систему на своей территории. По оценке Мартынова, в России есть несколько больших городов с похожим на столичный уровень развития таких технологий, некоторые города пока только в процессе. «История с пандемий здорово подстегнула все эти технологии. Я думаю, они будут быстро развиваться по всей стране», – прогнозирует собеседник.

              То, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции решено провести в Москве и Нижнем Новгороде, вызвано не только тем, что два эти региона выразили соответствующую готовность, но и оба города приняли на себя сильный удар пандемии. «Очевидно, что здесь в том числе перестраховываются в целях безопасности. Но оба города имеют техническую возможность защитить это голосование программным образом, что, конечно, регламентируется Центризбиркомом», – напомнил эксперт.

              Более того, специалисты в области IT-технологий уже указывают на отсутствие проблемы защитить процесс электронного голосования. «Если кто-то попытается нарушить эту безопасность, это будет видно сразу, мгновенно. Что не скажешь про классическое голосование, когда в том или ином регионе, на том или ином участке или в избирательной комиссии происходят какие-то некрасивые вещи. В данном случае наблюдателям будет достаточно сидеть перед экраном монитора. И наблюдателей может быть в тысячу меньше, чем на обычных выборах», – пояснил эксперт.

              Одной из гарантий надежности электронного голосования станет использование технологий блокчейн. «Сила технологий блокчейн заключается в том, что роль личности оператора сведена практически к нулю. Человеческий фактор тоже минимизирован с точки зрения каких-либо манипуляций. Любое нарушение системы безопасности видно сразу всем. Более того, прямо указывается на источник местоположения того гаджета или компьютера, с которого это происходит», – подчеркнул эксперт.

              Мартынов призвал не реагировать на заявления оппонентов электронного голосования о том, что регионы якобы отказываются от его проведения по причинам невозможности манипулировать результатами. «Эти разговоры будут всегда. Этим диванным экспертам что ни скажи – им все плохо. В их словах нет ничего конструктивного. Критики любят Москву ругать. Их не поймешь: нет электронного голосования – плохо, есть электронное голосование – еще хуже, «кругом обман», «кругом недоверие». Такая категория людей будет всегда», – подытожил Мартынов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале недели президент Владимир Путин объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

              Накануне Центризбирком начал прием заявлений о подаче голосов в трех форматах. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет, во-первых, о подаче голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг.

              Во-вторых, предусмотрено участие граждан в голосовании не по месту регистрации – в формате «Мобильный избиратель». Заявки можно будет подать либо в свою участковую комиссию с 16 по 21 июня, либо в любой ТИК (территориальный избирком) до 21 июня. Также возможна регистрация через многофункциональные центры (МФЦ) с 5 по 21 июня, или через сайт госуслуг в течение того же срока. Проголосовать на выбранном участке можно заранее – с 25 по 30 июня – или непосредственно в день голосования 1 июля.

              Наконец, третий вариант, действующий лишь для избирателей Москвы и Нижегородской области – дистанционное электронное голосование. Как пояснил политолог Максим Григорьев, голосование в режиме «Мобильный избиратель» позволит принять участие тем россиянам, что соблюдают режим самоизоляции за городом, например, у себя на даче.


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