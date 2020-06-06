Эксперт рассказал о защищенности электронного голосования технологией блокчейн

«При должной организации и программном обеспечении электронное голосование защищено в лучшей степени, чем классические формы с избирательными участками, бюллетенями», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов о предстоящем электронном голосовании по правкам к Конституции. Такой вид голосования состоится в Москве и Нижнем Новгороде.

«Москва уже имеет опыт электронного голосования в качестве эксперимента на нескольких участках. Но и уровень цифровизации в Москве очень высокий. Особенно это продемонстрировала история борьбы с пандемий, когда многие услуги, платежи, общение с госорганами проходили через новые средства электронной коммуникации и доставки», – напомнил политолог.

В то же время не все регионы, с точки зрения организации электронного голосования, могут развернуть в данный момент подобную систему на своей территории. По оценке Мартынова, в России есть несколько больших городов с похожим на столичный уровень развития таких технологий, некоторые города пока только в процессе. «История с пандемий здорово подстегнула все эти технологии. Я думаю, они будут быстро развиваться по всей стране», – прогнозирует собеседник.

То, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции решено провести в Москве и Нижнем Новгороде, вызвано не только тем, что два эти региона выразили соответствующую готовность, но и оба города приняли на себя сильный удар пандемии. «Очевидно, что здесь в том числе перестраховываются в целях безопасности. Но оба города имеют техническую возможность защитить это голосование программным образом, что, конечно, регламентируется Центризбиркомом», – напомнил эксперт.

Более того, специалисты в области IT-технологий уже указывают на отсутствие проблемы защитить процесс электронного голосования. «Если кто-то попытается нарушить эту безопасность, это будет видно сразу, мгновенно. Что не скажешь про классическое голосование, когда в том или ином регионе, на том или ином участке или в избирательной комиссии происходят какие-то некрасивые вещи. В данном случае наблюдателям будет достаточно сидеть перед экраном монитора. И наблюдателей может быть в тысячу меньше, чем на обычных выборах», – пояснил эксперт.

Одной из гарантий надежности электронного голосования станет использование технологий блокчейн. «Сила технологий блокчейн заключается в том, что роль личности оператора сведена практически к нулю. Человеческий фактор тоже минимизирован с точки зрения каких-либо манипуляций. Любое нарушение системы безопасности видно сразу всем. Более того, прямо указывается на источник местоположения того гаджета или компьютера, с которого это происходит», – подчеркнул эксперт.

Мартынов призвал не реагировать на заявления оппонентов электронного голосования о том, что регионы якобы отказываются от его проведения по причинам невозможности манипулировать результатами. «Эти разговоры будут всегда. Этим диванным экспертам что ни скажи – им все плохо. В их словах нет ничего конструктивного. Критики любят Москву ругать. Их не поймешь: нет электронного голосования – плохо, есть электронное голосование – еще хуже, «кругом обман», «кругом недоверие». Такая категория людей будет всегда», – подытожил Мартынов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале недели президент Владимир Путин объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Накануне Центризбирком начал прием заявлений о подаче голосов в трех форматах. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет, во-первых, о подаче голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг.

Во-вторых, предусмотрено участие граждан в голосовании не по месту регистрации – в формате «Мобильный избиратель». Заявки можно будет подать либо в свою участковую комиссию с 16 по 21 июня, либо в любой ТИК (территориальный избирком) до 21 июня. Также возможна регистрация через многофункциональные центры (МФЦ) с 5 по 21 июня, или через сайт госуслуг в течение того же срока. Проголосовать на выбранном участке можно заранее – с 25 по 30 июня – или непосредственно в день голосования 1 июля.

Наконец, третий вариант, действующий лишь для избирателей Москвы и Нижегородской области – дистанционное электронное голосование. Как пояснил политолог Максим Григорьев, голосование в режиме «Мобильный избиратель» позволит принять участие тем россиянам, что соблюдают режим самоизоляции за городом, например, у себя на даче.