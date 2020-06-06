Чемпион мира по боксу поддержал поправки в Конституцию

Президент федерации тайского бокса Москвы, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил, что одобряет и поддерживает поправки к Конституции России. Среди них он особо отметил те, в которых говорится о семейных ценностях, демографии и институте семьи.

«Те правки, в которых речь идет о семейных ценностях, демографии, институте семьи, я очень сильно одобряю. Мне кажется, сейчас как раз пришло то время, когда об этом надо всерьез говорить, трубить и в первую очередь на законодательном уровне, ряд поправок мне особенно близок», – сказал Григорий Дрозд в интервью АГН «Москва».

Как отметил боксер, именно эти поправки особенно важны, «так как эта тема сегодня очень актуальна». Дрозд также сообщил, что сам обязательно придет проголосовать. «Надеюсь, что власти Москвы сделают все, чтобы обеспечить безопасность. Я сам, конечно, готов прийти и проголосовать», – добавил Дрозд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок к Конституции, в ч. 4 ст. 67.1 вносится формулировка о том, что дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении российского государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье.

В начале недели президент Владимир Путин объявил 1 июля датой голосования по изменениям в Конституции. Но технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В пятницу Центризбирком дал старт приему заявлений о подаче голосов в нестандартном формате. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет о трех видах голосования. Во-первых, это подача голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг.