Арендованный американской компанией нефтяной танкер попал под санкции США по Венесуэле

Американская нефтегазовая компания Chevron подтвердила, что один из ее арендованных танкеров попал под санкции США, введенные из-за поставок топлива в Венесуэлу.

Представитель компании Рэй Фор сообщил, что танкер находится в краткосрочной аренде и выполняет «рейс, не связанный с Венесуэлой», передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы работаем с соответствующими государственными органами, чтобы обеспечить соблюдение американских законов и положений (в решении этого вопроса)», – сказал он.

2 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику.

Три попавшие под санкции компании зарегистрированы на Маршалловых островах, а одна – в Греции. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о схеме покупки нефти у Венесуэлы и попытках США противодействовать этому.