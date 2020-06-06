Запланировано точечное извлечение нефтепродуктов с места разлива в Норильске

После завершения активной фазы операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, которая займет около 14 дней, продолжатся точечные работы по извлечение нефтепродуктов с небольших площадей, сообщил в Норильске первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей. Работа непростая, хотя технология известна. Здесь труднодоступная болотистая местность, тундра», – приводит слова Чуприяна ТАСС.

Он напомнил, что собранные в специальные герметичные емкости вывезут с наступлением холодов года по зимнику.

Напомним, 3 июня президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария на ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов, могла произойти из-за подвижек грунта.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев в ходе доклада президенту заявил, что ЧП в Норильске локализовано. При этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Президент Владимир Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Глава государства также поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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