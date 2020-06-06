В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение, сообщила Сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки республики.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 6,2, эпицентр располагался в 144 км на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана, очаг залегал на глубине 25 км, передает ТАСС.

Около 06.10 по местному времени (03.10 мск) жители Алма-Аты ощутили подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в конце мая в Новой Зеландии произошло землетрясение в тот момент, когда премьер островного государства Джасинде Ардерн давала интервью в прямом эфире.

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