В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 18 градусов. Вечером ожидается 20 градусов тепла и небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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