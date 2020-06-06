Ургант высмеял «узнавших из соцсетей» о ЧП в Норильске чиновников

Телеведущий Иван Ургант пошутил над чиновниками, которые несут ответственность за несвоевременное информирование о чрезвычайной ситуации в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов.

Ургант заявил в эфире своей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, что, вероятно, от соцсети TikTok есть польза – «зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды».

При этом телеведущий назвал случившееся ужасной экологической катастрофой.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов 29 мая. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

При этом глава государства получил информацию об инциденте гораздо позже.

«Собственно, поэтому и (возникла) реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», – пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. По предварительным данным Генпрокуратуры, авария могла произойти из-за подвижек грунта. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива дизельного топлива.

Также Путин поручил сотрудникам Росприроднадзора совместно с МЧС и правоохранителями скрупулезно проанализировать состояние всех объектов, аналогичных ТЭЦ в Норильске. Кроме того, он поручил до конца весенней сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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