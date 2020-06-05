Феминистка назвала влияющие на желание женщин рано заводить семью факторы

Для того, чтобы россиянки действительно захотели раньше заводить семью, стоит создать им равные условия на работе и не забывать о других их правах, заявила газете ВЗГЛЯД журналист и феминистка Екатерина Попова.

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова предложила готовить россиянок к семейной жизни еще с начальной школы. Она подчеркнула, что современные девушки на первое место ставят образование, затем карьеру, а на третье – семью, что неправильно. Также она назвала родивших после тридцати «старородками», а подходящим для деторождения - возраст 22-25 лет.

«Современные девушки делают всё правильно, и достаточно взглянуть на цифры, чтобы это понять. Средняя зарплата в России – 44 тысячи рублей, а в регионах 25-30 тысяч. Ни одна семья не сможет существовать на доходы только мужчины. Так что, когда женщина сначала занимается учебой и карьерой, а потом уже материнством – это в том числе гарантии нормального существования будущей семьи. А если взглянуть на задолженность по алиментам в России, которая за год выросла на 50 млрд и составила 150 млрд рублей, то это еще и элементарный здравый смысл», – говорит Попова.

Что касается возраста рождения детей, продолжает она, то было бы здорово, если бы публичные персоны наконец осознали, что на дворе XXI век, и женщины сами могут решать, когда им заводить детей. Также она советует обратить внимание на законы. Например, в «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» говорится, что женщины самостоятельно принимают решение о материнстве.

«Так что предложение с детства, да еще и в школах объяснять девочкам, когда это делать, мягко говоря, некорректно, равно как и унизительные термины вроде «старородок». Главе же «Союза женщин» стоило бы ознакомиться с данными о дискриминации женщин на рынке труда, и вместо того, чтобы предлагать включить очередной ненужный предмет в школьную программу, озадачиться помощью женщинам, которым работодатели раз за разом отказывают при приеме на работу, потому что боятся то декретов, то отгулов из-за болезней детей. Это повлияет на желание женщин заводить семью гораздо больше любого учебника», – уверена Попова.

В интервью «Говорит Москва» Лахова также заявила, что причиной бесплодия у современных девушек является мода на стринги и короткие носки, оголяющие щиколотки.