Изменения в ЕГЭ в этом году пообещали не вносить

За последние годы ситуация с единым государственным экзаменом (ЕГЭ) изменилась в лучшую сторону, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ситуация с 2013 года сильно поменялась и поменялась в лучшую сторону», – сказал Кравцов в ходе онлайн-трансляции программы «Дайте сказать!».

По его словам, в 2013 году были массовые утечки экзаменационных заданий. Абитуриенты из определенных регионов поступали в вузы с высокими баллами, а потом не могли сдать первую сессию.

«Не секрет, что в 2014 году в некоторых регионах не сдали экзамены на минимальное количество баллов 50-60% выпускников 11 классов. Как раз объективный экзамен подтолкнул к тому, что предметно стали заниматься повышением качества образования», – добавил Кравцов, передает РИА «Новости».

Глава Минпросвещения отметил, что пока никаких изменений в систему ЕГЭ вносить не планируется.

«Точно никаких изменений, кроме вот тех дополнительных мер защиты, о которых мы уже говорили, в этом году в Едином государственном экзамене не будет. И в целом система устоялась», – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли было в этом году возможностей у выпускников для подготовки к экзамену, Кравцов призвал дождаться результатов ЕГЭ.

«Что касается выпускников 11-х классов, то я бы сейчас не забегал вперед и не делал бы каких-то итоговых оценок, пока мы не поймем и не увидим результаты Единого государственного экзамена», – сказал министр.

Он отметил, что четвертая четверть в основном отводится под повторение пройденного материала, новые темы изучаются не так часто. С другой стороны, школьники получили дополнительное время для подготовки к экзамену. Министерство организовало методическую подготовку, в том числе с использованием онлайн-ресурсов.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Сообщалось, что школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут рассадить за парты со стеклянными перегородками в целях создания «безопасной среды».