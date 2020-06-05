Появилась петиция с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана

Ветеранские и патриотические организации создали петицию с требованием привлечь блогера Алексея Навального к ответственности за его оскорбительные слова в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Мы, члены ветеранских и патриотических организаций, были крайне возмущены неоправданным оскорблением блогером А. Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко», – отмечают авторы.

Петиция, размещенная на портале change.org, адресована генеральному прокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту. Ветераны – настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважения и почтения, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню», – подчеркивают авторы петиции.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

Спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев обратился к симпатизирующим Навальному либеральным журналистам. Васильев обратил внимание на то, что либералы не торопятся критиковать Навального за оскорбления ветерана войны.

Адвокат и общественный деятель Александр Зорин предложил ветерану Артеменко свою помощь в защите его чести и достоинства в суде.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».