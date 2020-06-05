Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня

Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.

«Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца», – передает ТАСС сообщение Грас.

По ее словам, что большинство стран-членов Евросоюза откроет свои внутренние границы с 15 июня, а остальные – к концу месяца.

«Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах – общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации», – добавила она.

Как, в свою очередь, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, Шенгенская зона начнет вновь полностью функционировать не позднее конца июня.

«Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня», – отметила она.

Напомним, в начале мая Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продержать закрытыми границы до 15 июня из-за коронавируса, а позднее объявила о возможности открыть границы между странами Евросоюза с похожими эпидемиологическими ситуациями, где распространение коронавируса находится под контролем.

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