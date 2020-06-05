Биологи выяснили способ проникновения коронавируса в мозг

Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус проникает внутрь мозга человека через обонятельные рецепторы носа, результаты соответствующее исследования опубликованы на bioRxiv.

«Мы открыли первые свидетельства того, что SARS-CoV-2 проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь вдоль обонятельного тракта в центральные регионы мозга. Это объясняет многие характерные симптомы COVID-19, в том числе потерю обоняния и вкуса», – передает ТАСС наблюдения ученых.

Группа немецких ученых под руководством Франка Хеппнера и профессора Свободного университета Берлина, раскрыла точный путь проникновения SARS-CoV-2 внутрь мозга человека, изучив образцы тканей, извлеченные из тел 32 пациентов, умерших после коронавируса.

Как отметили ученые, четверо пациентов погибли в результате появления тромбов внутри сосудов в их мозге. Этот факт заставил исследователей сделать вывод, что их формирование было спровоцировано проникновением коронавируса внутрь центральной нервной системы.

Позднее биологи обнаружили, что наибольшее число следов вируса наблюдалось в обонятельном эпителии и нервных клетках, соединяющих эту часть носа с центрами обоняния внутри мозга человека. Помимо РНК вируса, в пользу этого говорило то, что в этих регионах протекали воспалительные процессы, обычно связанные с вирусными инфекциями.

Кроме того, на некоторых фотографиях этих клеток ученые заметили структуры, одновременно похожие по размерам на частицы SARS-CoV-2, но при этом отличающиеся от них по форме. Это может объяснять то, почему другая группа ученых из Германии не смогла найти следы жизнеспособных частиц вируса внутри мозга.

На данный момент Хеппнер и его команда планируют проследить за тем, как именно COVID-19 проникает в клетки обонятельного эпителия, какие рецепторы он использует и что способствует проникновению новых вирусных частиц в соседние нейроны.

Напомним, европейские биологи заявили, что SARS-CoV-2 может заражать нейроны мозга, что со временем может ускорять развитие болезней мозга.

Ранее американские врачи выяснили, что потеря обоняния у переболевших коронавирусом может быть необратимой , так как обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, «совершают самоубийство», чтобы не подпустить к нему вирус.

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