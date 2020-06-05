Стало известно о недополученных Хабаровским краем налогах от горнодобывающих компаний

Бюджет Хабаровского края недополучает средства из-за того, что большинство работающих в регионе горнодобывающих компаний зарегистрированы в офшорных зонах, пишут местные СМИ.

Хабаровский край богат на полезные ископаемые. Так, добычей золота на территории региона занимаются 25 предприятий, две компании добывают олово, еще одна – платину.

«В этом году добыча золота выросла на 11,8%, олова – на 18,6%. Логично, если бы выросли и поступления в местный бюджет. Однако налоговые поступления в краевой бюджет от горнодобывающих компаний увеличились всего на 2,3%», сообщает Транссибинфо.

Причиной этого, как сообщает агентство, вероятно, является то, что большинство предприятий зарегистрировано в офшорных зонах – от Кипра до Виргинских островов.

В январе сообщалось, что острова Мэн, Гернси и Джерси в этом году планируют передать российским властям данные о счетах и активах россиян в офшорах.

Напомним, президент Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний.