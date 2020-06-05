Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 44 копейки – до 68,71 рубля, курс евро снизился на 22 копейки, составив 78,17 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 40,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».