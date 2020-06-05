Японцы раскритиковали призыв «вернуть Курилы»

Японский политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в отношении Южных Курил, призвав к «возвращению» всех четырех островов. В комментариях к публикации многие пользователи выразили сомнение в осуществимости призыва Касиямы.

«Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что «северные территории» принадлежат ей. Вот и все», – передает РИА «Новости» мнение Geraosan Haruko.

«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» – написал hc850able.

«Политикой [Синдзо] Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически «северные острова» были японскими, но ведь там была война...», – добавил Terutomato.

При этом некоторые пользователи заявили, что дипломатией в этом вопросе «ничего не добиться», призвав разместить вблизи островов «ракетные дивизионы» японских сил самообороны и американские военные базы.

Ранее министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют российские Южные Курилы.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами.

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