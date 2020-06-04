Празднование 76-й годовщины высадки в Нормандии свели к минимуму

Празднование годовщины высадки в 1944 году войск союзников во французской Нормандии пройдет в этом году 6 июня без присутствия широкой публики, сообщила в четверг префектура департамента Кальвадос на западе страны.

Главная международная церемония состоится 6 июня в 14.30 по местному времени (15.30 мск) у монумента в городе Вьервиль-сюр-Мер, расположенного на одном из тех пяти участков побережья, на которых с боем высаживались войска в 1944 году, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Уточняется, что в ходе церемонии над местностью пролетят самолеты пилотажной группы «Патруй де Франс».

Участвовать в церемонии, которая продлится не более часа, сможет лишь ограниченный круг лиц, которым будут направлены приглашения. Ветераны и члены их семей присутствовать не будут, отмечается в источнике.

Французское правительство, в свою очередь, будет представлено государственным секретарем при министре вооруженных сил Женевьев Даррьессек. Также на церемонию приглашены девять послов или военных атташе.

Кроме того, в городе Кан вместо обычных девяти памятных церемоний состоится всего одна, назначенная на 10.30 (11.30 мск). Широкая публика также не будет на нее допущена. Те же, кто получит возможность присутствовать, будут обязаны строго соблюдать социальное дистанцирование.

Также в сокращенном виде пройдут церемонии в городах Курсель-сюр-Мер, где расположено канадское кладбище, а также Сент-Мер-Эглиз и Карантан-ле-Маре. Часть из них будут транслироваться через соцсети Twitter и Facebook.