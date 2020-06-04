Празднование 76-й годовщины высадки в Нормандии свели к минимуму

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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:14  |  vz.ru
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Празднование 76-й годовщины высадки в Нормандии свели к минимуму

              4 июня 2020, 22:02

              Текст: Александра Юдина

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              Празднование годовщины высадки в 1944 году войск союзников во французской Нормандии пройдет в этом году 6 июня без присутствия широкой публики, сообщила в четверг префектура департамента Кальвадос на западе страны.

              Главная международная церемония состоится 6 июня в 14.30 по местному времени (15.30 мск) у монумента в городе Вьервиль-сюр-Мер, расположенного на одном из тех пяти участков побережья, на которых с боем высаживались войска в 1944 году, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

              Уточняется, что в ходе церемонии над местностью пролетят самолеты пилотажной группы «Патруй де Франс».

              Участвовать в церемонии, которая продлится не более часа, сможет лишь ограниченный круг лиц, которым будут направлены приглашения. Ветераны и члены их семей присутствовать не будут, отмечается в источнике.

              Французское правительство, в свою очередь, будет представлено государственным секретарем при министре вооруженных сил Женевьев Даррьессек. Также на церемонию приглашены девять послов или военных атташе.

              Кроме того, в городе Кан вместо обычных девяти памятных церемоний состоится всего одна, назначенная на 10.30 (11.30 мск). Широкая публика также не будет на нее допущена. Те же, кто получит возможность присутствовать, будут обязаны строго соблюдать социальное дистанцирование.

              Также в сокращенном виде пройдут церемонии в городах Курсель-сюр-Мер, где расположено канадское кладбище, а также Сент-Мер-Эглиз и Карантан-ле-Маре. Часть из них будут транслироваться через соцсети Twitter и Facebook.


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