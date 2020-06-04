Прибывшие бороться с COVID московские врачи оценили ситуацию во Владимирской области

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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
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              Прибывшие бороться с COVID московские врачи оценили ситуацию во Владимирской области

              4 июня 2020, 18:56

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Бригада московских медработников, направленная по поручению президента во Владимирскую область для помощи в борьбе с коронавирусом, высоко оценила ситуацию в здравоохранении региона.

              Московские медики сейчас работают в Центральной городской больнице Коврова. Бригада московских врачей прибыла в регион в конце мая. В составе бригады – врач-инфекционист, рентгенолог, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Возглавляет группу окружной хирург Троицкого и Новомосковского административных округов Полина Ваганова, сообщают «Владимирские ведомости».

              Сперва столичные специалисты провели работу в самом крупном во Владимирской области инфекционном госпитале для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, созданном на базе Областной клинической больницы. Там они провели мастер-классы по ультразвуковой диагностике легких и по катетеризации центральных артерий под контролем ультразвука, а также дали рекомендации по ведению пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

              Во вторник московские врачи побывали в Муроме, где организовали для персонала Муромской городской больницы №3 телемост с главным врачом Московской ГКБ № 40 в Коммунарке Денисом Проценко. Тема разговора – организация медицинской помощи при лечении пациентов с COVID-19.

              В среду московские доктора работали в Ковровской Центральной городской больнице. Руководство медицинского учреждения попросило столичных специалистов, имеющих большой опыт в лечении больных коронавирусом, в первую очередь осмотреть пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии, и при необходимости провести корректировку их лечения.

              В каждом медицинском учреждении московские врачи проводят обход отделений и инфекционных блоков, где лично общаются с пациентами и лечащими врачами. По всем больным, находящимся в тяжелом состоянии, проводятся консилиумы для определения наиболее эффективных методов лечения, осуществляется подбор медикаментов для каждого пациента в отдельности. Также московские доктора проводят мастер-классы для врачей-реаниматологов, в ходе которых показывают им самые современные методики лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

              Руководитель группы столичных медиков Полина Ваганова осталась довольной от увиденного в больницах Владимирской области.

              «Хотелось бы отметить профессионализм ваших медицинских работников. Это самоотверженные люди, которые днем и ночью не перестают бороться с проблемой, готовы идти на контакт, готовы к диалогу. То, что развернуто на данный момент в регионе – это уже хороший результат. Мы, конечно, внесем некоторые коррективы, но в целом работа ведется на должном уровне», – сказала Ваганова.

              «Основная проблема, которую мы видим во Владимирской области – это кадровая проблема. Но все эти вопросы решаемы и решаются», – сказала она.

              По словам главного врача Центральной городской больницы Коврова Антона Зинченко, в настоящий момент в стационаре его учреждения проходят лечение 54 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них пятеро находятся в реанимации и их состояние вызывает опасения лечащих врачей. Московские специалисты, получившие бесценный опыт при лечении пациентов с коронавирусом в главном очаге заболевания в стране, оказывают неоценимую помощь ковровским врачам в методологии и организации лечения.

              Бригада московских медиков будет находиться во Владимирской области две недели. При необходимости, срок их работы в регионе может быть продлен. В планах врачей – посетить максимальное количество лечебных учреждений региона для оказания организационно-методической и консультативной помощи.


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