Прибывшие бороться с COVID московские врачи оценили ситуацию во Владимирской области

Бригада московских медработников, направленная по поручению президента во Владимирскую область для помощи в борьбе с коронавирусом, высоко оценила ситуацию в здравоохранении региона.

Московские медики сейчас работают в Центральной городской больнице Коврова. Бригада московских врачей прибыла в регион в конце мая. В составе бригады – врач-инфекционист, рентгенолог, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Возглавляет группу окружной хирург Троицкого и Новомосковского административных округов Полина Ваганова, сообщают «Владимирские ведомости».

Сперва столичные специалисты провели работу в самом крупном во Владимирской области инфекционном госпитале для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, созданном на базе Областной клинической больницы. Там они провели мастер-классы по ультразвуковой диагностике легких и по катетеризации центральных артерий под контролем ультразвука, а также дали рекомендации по ведению пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Во вторник московские врачи побывали в Муроме, где организовали для персонала Муромской городской больницы №3 телемост с главным врачом Московской ГКБ № 40 в Коммунарке Денисом Проценко. Тема разговора – организация медицинской помощи при лечении пациентов с COVID-19.

В среду московские доктора работали в Ковровской Центральной городской больнице. Руководство медицинского учреждения попросило столичных специалистов, имеющих большой опыт в лечении больных коронавирусом, в первую очередь осмотреть пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии, и при необходимости провести корректировку их лечения.

В каждом медицинском учреждении московские врачи проводят обход отделений и инфекционных блоков, где лично общаются с пациентами и лечащими врачами. По всем больным, находящимся в тяжелом состоянии, проводятся консилиумы для определения наиболее эффективных методов лечения, осуществляется подбор медикаментов для каждого пациента в отдельности. Также московские доктора проводят мастер-классы для врачей-реаниматологов, в ходе которых показывают им самые современные методики лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Руководитель группы столичных медиков Полина Ваганова осталась довольной от увиденного в больницах Владимирской области.

«Хотелось бы отметить профессионализм ваших медицинских работников. Это самоотверженные люди, которые днем и ночью не перестают бороться с проблемой, готовы идти на контакт, готовы к диалогу. То, что развернуто на данный момент в регионе – это уже хороший результат. Мы, конечно, внесем некоторые коррективы, но в целом работа ведется на должном уровне», – сказала Ваганова.

«Основная проблема, которую мы видим во Владимирской области – это кадровая проблема. Но все эти вопросы решаемы и решаются», – сказала она.

По словам главного врача Центральной городской больницы Коврова Антона Зинченко, в настоящий момент в стационаре его учреждения проходят лечение 54 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них пятеро находятся в реанимации и их состояние вызывает опасения лечащих врачей. Московские специалисты, получившие бесценный опыт при лечении пациентов с коронавирусом в главном очаге заболевания в стране, оказывают неоценимую помощь ковровским врачам в методологии и организации лечения.

Бригада московских медиков будет находиться во Владимирской области две недели. При необходимости, срок их работы в регионе может быть продлен. В планах врачей – посетить максимальное количество лечебных учреждений региона для оказания организационно-методической и консультативной помощи.